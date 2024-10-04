Бортников заявил, что США хотят оторвать Россию от СНГ

США пытаются оторвать Россию от СНГ тезисом об «угрозе с Востока». Об этом заявил директор ФСБ РФ, глава Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) Александр Бортников на заседании организации в Астане.

По его словам, американские, британские спецслужбы и дипломаты «с позиций подконтрольных НКО, проплаченных журналистов, псевдоэкспертов по истории и "гражданских активистов"» тиражируют тезис о мнимой угрозе. Их действия направлены на разобщение России и стран СНГ.

«В этой русофобской пропаганде задействованы и диппредставительства Украины, усиленные специалистами по информационно-психологическим операциям», — цитирует Бортникова РИА Новости.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о возросшем значении координации спецслужб государств СНГ. По его словам, обмен оперативными данными увеличивает эффективность противостояния угрозам в регионе, пишет RT.

