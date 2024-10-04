Бортников: В «легион обороны Украины» вошли 18 тысяч человек из 85 стран
Восемнадцать тысяч человек из более 85 стран вступили в сформированный Западом так называемый «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Об этом заявил глава ФСБ, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ (СОРБ) Александр Бортников, передает РИА Новости.
Как отметил директор ФСБ, нацеленность западных стран на расширение и повышение интенсивности военных действий на Украине демонстрируют разрешение на применение дальнобойных ракет НАТО по объектам в РФ, участие кадровых военных альянса в планировании и подготовке операций ВСУ, намерения блока направить свои контингенты на украинскую территорию.
«В этом же ряду – продолжающаяся переброска... иностранных наемников и боевиков международных террористических организаций. В большинстве случаев вербовка таких лиц за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений», — заявил Бортников.
По его словам, масштабы налаженной Западом системы поставки боевиков на Украину подтверждает численность «интернационального легиона», в который вошли в том числе бойцы из государств постсоветского пространства, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru