Бортко признался, что снялся с выборов ради своих муниципальных кандидатов
Режиссер, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко в эфире НСН рассказал, ради кого отказался от губернаторской кампании в Санкт-Петербурге.
Режиссер театра и кино Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов на должность губернатора Санкт-Петербурга. Как пишет РИА Новости, об этом он завял во время теледебатов 30 августа. Отмечается, что теперь уже бывший кандидат от КПРФ не советовался по поводу принятого решения с лидером партии Геннадием Зюгановым. В федеральном руководстве КПРФ поступок Бортко оценили негативно.
Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября – в единый день голосования.
Режиссер, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко в эксклюзивном комментарии НСН объяснил, ради чего принял решение отказаться от участия в выборах губернатора в Санкт-Петербурге. По мнению режиссера, таким образом он восстановил репутацию коммунистов, которые участвуют или будут участвовать в муниципальных избирательных кампаниях.
«Могут выиграть наши муниципальные кандидаты. Они-то могут выиграть! И то, что я сделал, поверьте, усилит их позицию, а не перечеркнет ее. Это мое глубочайшее убеждение!
Я долго думал, что как-то надо обозначить бесперспективность выборов, приготовленных партией власти. Я не мог выиграть. Для меня это было понятно совершенно, 100-процентно. Мне объяснили это «по арифметике». У них было приготовлено 200-250 тысяч фальшивок. Это провокация могла быть», - объяснил свое решение экс-кандидат.
Также Владимир Бортко ответил однопартийцам из КПРФ, которые отрицательно отозвались о снятии его кандидатуры с предвыборной гонки.
«Я с уважением отнесусь к этому, к любому решению, которое они примут», - заявил парламентарий.
Ранее Владимир Бортко высказал в эфире НСН свое отношение к включению музыканта Сергея Шнурова в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
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