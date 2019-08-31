Бортко признался, что снялся с выборов ради своих муниципальных кандидатов

Режиссер театра и кино Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов на должность губернатора Санкт-Петербурга. Как пишет РИА Новости, об этом он завял во время теледебатов 30 августа. Отмечается, что теперь уже бывший кандидат от КПРФ не советовался по поводу принятого решения с лидером партии Геннадием Зюгановым. В федеральном руководстве КПРФ поступок Бортко оценили негативно.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября – в единый день голосования.

Режиссер, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко в эксклюзивном комментарии НСН объяснил, ради чего принял решение отказаться от участия в выборах губернатора в Санкт-Петербурге. По мнению режиссера, таким образом он восстановил репутацию коммунистов, которые участвуют или будут участвовать в муниципальных избирательных кампаниях.

«Могут выиграть наши муниципальные кандидаты. Они-то могут выиграть! И то, что я сделал, поверьте, усилит их позицию, а не перечеркнет ее. Это мое глубочайшее убеждение!

Я долго думал, что как-то надо обозначить бесперспективность выборов, приготовленных партией власти. Я не мог выиграть. Для меня это было понятно совершенно, 100-процентно. Мне объяснили это «по арифметике». У них было приготовлено 200-250 тысяч фальшивок. Это провокация могла быть», - объяснил свое решение экс-кандидат.