Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке со стороны ЕС российских СМИ-иногентов. С таким заявлением он выступил на конференции, посвященной борьбе с дезинформацией.

«Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ», - приводит его слова ТАСС.

При этом Боррель отметил, что не будет раскрывать детали такой помощи, чтобы не оказывать «дурную услугу».

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В начале декабря Министерство юстиции опубликовало единый реестр иностранных агентов. В него вошли все объявленные ранее иноагентами физические и юридические лица. В списке оказались 493 позиции.

Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что все решения о признании иностранными агентами основываются на юридически подтвержденных фактах. Он сообщил, что в большинстве случаев сведения о нарушениях получены из «открытых источников».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыСМИЕвросоюз
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