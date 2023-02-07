Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке со стороны ЕС российских СМИ-иногентов. С таким заявлением он выступил на конференции, посвященной борьбе с дезинформацией.

«Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ», - приводит его слова ТАСС.

При этом Боррель отметил, что не будет раскрывать детали такой помощи, чтобы не оказывать «дурную услугу».