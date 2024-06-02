СМИ: МИ-5 поручили сосредоточить внимание на шпионах из России

По данным издания, такое решение принято из-за специальной военной операции на Украине, увеличения количества якобы китайских агентов в Соединенном королевстве и предполагаемом использовании Ираном организованной преступности для давления на политиков.

МИ-5 направила большую часть своих ресурсов на поиск шпионов.

Ранее в Лондоне был задержан депутат, который мог шпионить в пользу Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

