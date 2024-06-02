СМИ: МИ-5 поручили сосредоточить внимание на шпионах из России
Службе контрразведки МИ-5 Великобритании поручили сосредоточить внимание на шпионах из России, а также Китая и Ирана, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники.
По данным издания, такое решение принято из-за специальной военной операции на Украине, увеличения количества якобы китайских агентов в Соединенном королевстве и предполагаемом использовании Ираном организованной преступности для давления на политиков.
МИ-5 направила большую часть своих ресурсов на поиск шпионов.
Ранее в Лондоне был задержан депутат, который мог шпионить в пользу Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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