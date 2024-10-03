Боррель: Власти Израиля проигнорировали просьбы не допустить вторжения в Ливан

Он отметил, что аналогичным образом были проигнорированы просьбы «не входить в города Газы».

Боррель также отметил, что в Евросоюзе есть страны, готовые предоставить Израилю как оружие, так и вседозволенность в действиях.

«Но есть и такие страны, как Испания, которые демонстрируют более активные усилия по соблюдению международного права», - заключил дипломат.

Ранее Боррель заявил, что взрывы пейджеров в Ливане привели к угрозе безопасности для всего региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

