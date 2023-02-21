Боррель: Китайский дипломат удивился просьбе не вооружать Россию
Глава комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И был удивлен просьбой Евросоюза не поставлять оружие России. Китайский политик задался вопросом, почему Украине можно поставлять оружие, а Москве - нельзя. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Дипломат рассказал о прошедшем в Мюнхене личном разговоре с бывшим министром иностранных дел Китая, во время которого Ван И поинтересовался, почему Европа может поставлять оружие Украине, а Китаю пытаются запретить сделать то же самое для России. При этом китайский политик напомнил, что Китай никогда не вооружает боеприпасами страны, которые находятся в состоянии конфликта.
Боррелю, по его словам, пришлось объяснить разницу между поставками оружия России и Украине, а также рассказать, «что находится на кону европейцев» из-за боевых действий на Украине.
Ранее прибывший в Москву Ван И назвал российско-китайские отношения «зрелыми прочными как скала», а также заявил о готовности Пекина «отстаивать национальные интересы и достоинство» вместе с Россией.
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