Боррель: Китайский дипломат удивился просьбе не вооружать Россию

Дипломат рассказал о прошедшем в Мюнхене личном разговоре с бывшим министром иностранных дел Китая, во время которого Ван И поинтересовался, почему Европа может поставлять оружие Украине, а Китаю пытаются запретить сделать то же самое для России. При этом китайский политик напомнил, что Китай никогда не вооружает боеприпасами страны, которые находятся в состоянии конфликта.

Боррелю, по его словам, пришлось объяснить разницу между поставками оружия России и Украине, а также рассказать, «что находится на кону европейцев» из-за боевых действий на Украине.

Ранее прибывший в Москву Ван И назвал российско-китайские отношения «зрелыми прочными как скала», а также заявил о готовности Пекина «отстаивать национальные интересы и достоинство» вместе с Россией.

