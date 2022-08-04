Боррель прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

По его словам, он не может быть предлогом для какой-либо агрессивной военной деятельности.



«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», — подчеркнул Боррель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Пелоси на Тайвань «ведёт к росту напряжённости в регионе», сообщает RT.