Боррель прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своих соцсетях заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань - обычная международная поездка.

В ООН прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

По его словам, он не может быть предлогом для какой-либо агрессивной военной деятельности.

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», — подчеркнул Боррель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Пелоси на Тайвань «ведёт к росту напряжённости в регионе», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайСШАЕвросоюзТайвань
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