В ООН прокомментировали визит Пелоси на Тайвань
ООН рассматривает визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси исходя из резолюции Генассамблеи 1971 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Он напомнил, в принятом на Генассамблее ООН в 1971 году документе говорится, что Китай остается одним из постоянных членов Совета безопасности и только правительство страны может представлять ее в организации.
Пелоси прилетела на Тайвань 2 августа несмотря на неоднократные протесты Пекина. В ответ на это посол КНР в США Цинь Ган заявил, что китайские власти мощно и сильно ответят на визит спикера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- В ООН прокомментировали визит Пелоси на Тайвань
- Китай ответит США при размещении ядерного оружия на Дальнем Востоке
- В Совфеде раскрыли позицию России по возможному конфликту на Тайване
- В США продадут Саудовской Аравии Patriot на сумму $3 млрд
- Суд отправил под домашний арест инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле
- США призвали РФ принять предложение Вашингтона по обмену заключенными
- Байден заявил, что уважает решение Пелоси поехать на Тайвань
- Wildberries начал продажу товаров бренда H&M
- РБК: зарплаты топ-менеджеров «Аэрофлота» снижены на 30-40%
- ЕК перевела Украине 1 млрд евро кредитной помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru