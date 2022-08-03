В ООН прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

ООН рассматривает визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси исходя из резолюции Генассамблеи 1971 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

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Он напомнил, в принятом на Генассамблее ООН в 1971 году документе говорится, что Китай остается одним из постоянных членов Совета безопасности и только правительство страны может представлять ее в организации.

Пелоси прилетела на Тайвань 2 августа несмотря на неоднократные протесты Пекина. В ответ на это посол КНР в США Цинь Ган заявил, что китайские власти мощно и сильно ответят на визит спикера.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТайваньООН
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