В ООН прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

Он напомнил, в принятом на Генассамблее ООН в 1971 году документе говорится, что Китай остается одним из постоянных членов Совета безопасности и только правительство страны может представлять ее в организации.

Пелоси прилетела на Тайвань 2 августа несмотря на неоднократные протесты Пекина. В ответ на это посол КНР в США Цинь Ган заявил, что китайские власти мощно и сильно ответят на визит спикера.

