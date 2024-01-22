Боррель призвал возродить в Европе оборонную промышленность

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей статье для газеты El Pais заявил, что Европе необходимо возродить свою оборонная промышленность.

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Он указал, что конфликт на Украине показал её неготовность к угрозам, которые могут быть ей брошены, «поскольку рассчитана на мирное время».

«Мы должны вооружить Украину необходимыми средствами… Этот процесс должен сопровождаться возрождением европейской оборонной промышленности», - подчеркнул дипломат.

Боррель добавил, что Евросоюзу следует «активизировать усилия, чтобы выиграть гонку со временем у России».

Ранее министерство вооруженных сил Франция объявило, что Париж и Киев дали старт коалиции «Артиллерия для Украины» для поставок украинской армии вооружений и боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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