Боррель призвал укреплять отношения ЕС с Центральной Азией

Как отметил глава евродипломатии, центральноазиатские страны приобретают все большее значение со стратегической точки зрения.

«Этот регион становится все более важным в нынешних условиях в мире. Они рассматривают диверсификацию своей внешней политики, они более не являются республиками Советского Союза, они выступают за уважение Россией их независимости. Мы должны нарастить наши отношения с ними», — цитирует Борреля РИА Новости.

Как отметил дипломат, на следующей неделе он примет участие в конференции по связям между Европой и Центральной Азией в Самарканде. По словам Борреля, встреча станет хорошей возможностью укрепить связи ЕС со странами Центральной Азии и дать развитие стратегической инвестиционной программе.

