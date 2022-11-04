Боррель призвал укреплять отношения ЕС с Центральной Азией

Евросоюз должен укреплять отношения со странами Центральной Азии. Об это заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Как отметил глава евродипломатии, центральноазиатские страны приобретают все большее значение со стратегической точки зрения.

«Этот регион становится все более важным в нынешних условиях в мире. Они рассматривают диверсификацию своей внешней политики, они более не являются республиками Советского Союза, они выступают за уважение Россией их независимости. Мы должны нарастить наши отношения с ними», — цитирует Борреля РИА Новости.

Как отметил дипломат, на следующей неделе он примет участие в конференции по связям между Европой и Центральной Азией в Самарканде. По словам Борреля, встреча станет хорошей возможностью укрепить связи ЕС со странами Центральной Азии и дать развитие стратегической инвестиционной программе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евросоюз
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