Боррель призвал укреплять отношения ЕС с Центральной Азией
Евросоюз должен укреплять отношения со странами Центральной Азии. Об это заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как отметил глава евродипломатии, центральноазиатские страны приобретают все большее значение со стратегической точки зрения.
«Этот регион становится все более важным в нынешних условиях в мире. Они рассматривают диверсификацию своей внешней политики, они более не являются республиками Советского Союза, они выступают за уважение Россией их независимости. Мы должны нарастить наши отношения с ними», — цитирует Борреля РИА Новости.
Как отметил дипломат, на следующей неделе он примет участие в конференции по связям между Европой и Центральной Азией в Самарканде. По словам Борреля, встреча станет хорошей возможностью укрепить связи ЕС со странами Центральной Азии и дать развитие стратегической инвестиционной программе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+6 149 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 259 / сут.
- Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам
- ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области
- В Минтрансе сообщили о перерывах в движении машин по Крымскому мосту
- Игра мускулами. Южная Корея и США провоцируют войну с КНДР
- Боррель призвал укреплять отношения ЕС с Центральной Азией
- СМИ сообщили о провале новой «холодной войны» Запада против России
- В России выявили 6 149 случаев COVID-19 за сутки
- Погранкомитет Белоруссии перехватил украинский учебный ударный беспилотник
- В Турции допустили усиление «Турецкого потока» дополнительным трубопроводом
- В Японии назвали возможными ядерные испытания в КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru