Боррель призвал ЕС не блокировать использование доходов от российских активов
Странам Евросоюза не следует блокировать согласование юридических документов, которые необходимы для использования доходов от инвестирования замороженных активов России. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
По его словам, эти документы будут представлены на рассмотрение постоянных представителей уже на этой неделе. Боррель подчеркнул, что не может предсказать исход обсуждений и позиции, которые займут государства ЕС.
Он также обратился к странам ЕС с просьбой не блокировать документы, иначе доходы от российских активов «придется хранить на наших текущих счетах».
21 мая Совет ЕС одобрил предложение Борреля, предусматривающее использование 90% доходов от замороженных российских активов в ЕС для оказания военной помощи Украине, а оставшиеся 10% — на восстановительные программы в стране. Однако, по сообщениям СМИ, окончательное решение о распределении доходов от российских активов еще не принято, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru