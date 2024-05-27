Боррель призвал ЕС не блокировать использование доходов от российских активов

Странам Евросоюза не следует блокировать согласование юридических документов, которые необходимы для использования доходов от инвестирования замороженных активов России. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

По его словам, эти документы будут представлены на рассмотрение постоянных представителей уже на этой неделе. Боррель подчеркнул, что не может предсказать исход обсуждений и позиции, которые займут государства ЕС.