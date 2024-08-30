Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории Евросоюза
Подготовку украинских солдат на территории Евросоюза расширят сверх планируемых ранее 60 тысяч человек. Об этом заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы будем обсуждать, как расширить подготовку украинских военных. Цель была подготовить 60 тыс., мы ее повысим, и я позже расскажу насколько», — поделился глава евродипломатии.
По словам Борреля, это «самая эффективная» тренировочная миссия ЕС. Вместе с тем дипломат указал, что на повестке дня сообщества не стоит вопрос отправки на Украину европейских инструкторов.
Ранее Боррель выступил за снятие ограничений на использование Украиной «возможностей против российских военных», это якобы поспособствует миротворческой миссии, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru