Горбачев заявил, что не знает о возможном отравлении Навального

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС одобрили предложение Франции и Германии по введению санкций в отношении РФ из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что ограничения будут носить индивидуальный характер.

Первый президент СССР Михаил Горбачев в беседе с НСН отметил, что не интересуется ситуацией вокруг возможного отравления Навального.

«Не хочу влезать в это дело. Его надо изучать, я не отслеживал. Я его не знаю вообще», - подчеркнул Горбачев.