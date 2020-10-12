Горбачев заявил, что не знает о возможном отравлении Навального
Первый президент СССР в эфире НСН рассказал о своем отношении к ситуации вокруг российского оппозиционера.
Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС одобрили предложение Франции и Германии по введению санкций в отношении РФ из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что ограничения будут носить индивидуальный характер.
Первый президент СССР Михаил Горбачев в беседе с НСН отметил, что не интересуется ситуацией вокруг возможного отравления Навального.
«Не хочу влезать в это дело. Его надо изучать, я не отслеживал. Я его не знаю вообще», - подчеркнул Горбачев.
Конкретными мерами по воздействию на российских граждан относительно происшествия с Навальным занимаются рабочие группы Евросоюза, уточнил Пекка.
О намерении Франции и Германии ввести новые санкции против России в связи «применением химического оружия» против Навального стало известно 7 октября.
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН назвал отравление Навального «Новичком» инсценировкой.
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