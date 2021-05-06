Боррель обвинил Россию в нежелании урегулирования конфликта на Украине

Боррель отметил, что в ходе заседания главы Минобороны обсудили Россию, «недавнее наращивание сил на границе с Украиной» и эскалацию напряженности. Кроме того, глава евродипломатии сообщил, что министры говорили также о реализации минских соглашений как единственного пути к долгосрочному решению конфликта.

«Но похоже, что Россия не хочет быть вовлеченной в это», — цитирует Борреля ТАСС.

