Боррель обвинил Россию в нежелании урегулирования конфликта на Украине

Евросоюз считает, что Россия не желает окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран союза.

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Боррель отметил, что в ходе заседания главы Минобороны обсудили Россию, «недавнее наращивание сил на границе с Украиной» и эскалацию напряженности. Кроме того, глава евродипломатии сообщил, что министры говорили также о реализации минских соглашений как единственного пути к долгосрочному решению конфликта.

«Но похоже, что Россия не хочет быть вовлеченной в это», — цитирует Борреля ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссийско-украинские ОтношенияЕвросоюз
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