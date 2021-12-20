Боррель обвинил Россию в использовании энергоресурсов для давления на ЕС
Россия использует энергоресурсы для оказания давления на страны Евросоюза. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
По словам главы евродипломатии, РФ использует энергию как «инструмент для политического давления». В частности, Боррель привел в пример Молдавию. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Москва выполняет свои обязательства по поставкам газа.
«Но многие считают, что ее [России] отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища – это средство для оказания давления на ЕС», — написал Боррель в своем блоге.
Глава евродипломатии считает, что так Москва пытается добиться сертификации газопровода «Северный поток—2», пишет Газета.ру.
Боррель отметил, что, отсутствие дополнительных поставок российского газа в Европу способствует росту цен на топливо, а энергетическая зависимость является одним из ключевых вопросов в российско-европейских отношениях. Как считает дипломат, проблемы энергетики — важная причина для ЕС «стать более сплоченным в его отношениях с Россией, а также сохранить единство целей среди членов» союза, пишут Известия.
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