Боррель обвинил Россию в использовании энергоресурсов для давления на ЕС

По словам главы евродипломатии, РФ использует энергию как «инструмент для политического давления». В частности, Боррель привел в пример Молдавию. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Москва выполняет свои обязательства по поставкам газа.

«Но многие считают, что ее [России] отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища – это средство для оказания давления на ЕС», — написал Боррель в своем блоге.

Глава евродипломатии считает, что так Москва пытается добиться сертификации газопровода «Северный поток—2», пишет Газета.ру.

Боррель отметил, что, отсутствие дополнительных поставок российского газа в Европу способствует росту цен на топливо, а энергетическая зависимость является одним из ключевых вопросов в российско-европейских отношениях. Как считает дипломат, проблемы энергетики — важная причина для ЕС «стать более сплоченным в его отношениях с Россией, а также сохранить единство целей среди членов» союза, пишут Известия.

