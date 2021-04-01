Боррель обвинил Москву в агрессивном поведении из-за решения выслать дипломатов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает агрессией решение российских властей выслать из страны трех европейских дипломатов, которые принимали участие в акциях протестов, сообщил он в эфире телеканала France 24.

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«Целью [визита] было проверить отношение России к Европейскому союзу, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выслав европейских дипломатов в тот момент, когда проходил визит, что противоречит дипломатическому поведению», - сказал Боррель.

«Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи», - подчеркнул глава евродипломатии.

На днях он сообщил, что Москва и Пекин сближаются, чтобы противостоять западным странам.

По мнению главы евродипломатии, РФ и КНР также хотят повысить экономическую независимость от Запада.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзДипломаты
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