Боррель обвинил Москву в агрессивном поведении из-за решения выслать дипломатов

«Целью [визита] было проверить отношение России к Европейскому союзу, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выслав европейских дипломатов в тот момент, когда проходил визит, что противоречит дипломатическому поведению», - сказал Боррель.

«Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи», - подчеркнул глава евродипломатии.

На днях он сообщил, что Москва и Пекин сближаются, чтобы противостоять западным странам.

По мнению главы евродипломатии, РФ и КНР также хотят повысить экономическую независимость от Запада.

