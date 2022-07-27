Боррель обиделся на западные СМИ из-за публикаций о Лаврове

Западные издания активно освещают деятельность министра иностранных дел России Сергея Лаврова и при этом не всегда передают заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом заявил сам глава евродипломатии в эфире радио Cadena SER.

Лавров развеселил журналистов, напомнив им о запрете Запада фотографировать дипломата

Представитель ЕС указал, что западные СМИ иногда выступают как «резонатор российского дискурса», пишет RT.

«Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, и никто не подхватывает эту информацию в СМИ», — пожаловался Боррель.

Кроме того, дипломат напомнил, что недавно глава Евросовета Шарль Мишель посетил саммит Африканского союза, «чтобы объяснить позицию ЕС», пишет Ura.ru. Однако «ни одна газета, ни одно западное СМИ» не обратили на это внимания.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ЕвросоюзСМИСергей Лавров
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