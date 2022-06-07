Госдеп: США берегут каналы связи с Россией

«Мы верим в то, что линии коммуникаций, линии диалога важны всегда, но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны. Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились», – сказал дипломат.

По его словам, именно по этой причине Вашингтон выступил против неоправданных шагов Москвы, ведущих к сокращению американского дипломатического представительства в Москве.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан заявил, что полный разрыв отношений между Россией и США невозможен. Он акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт, отметив, что «мы также никогда не разойдемся совсем».

