Госдеп: США берегут каналы связи с Россией
Власти США хотят сохранить каналы для общения с Россией, особенно в период повышенной напряженности, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы верим в то, что линии коммуникаций, линии диалога важны всегда, но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны. Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились», – сказал дипломат.
По его словам, именно по этой причине Вашингтон выступил против неоправданных шагов Москвы, ведущих к сокращению американского дипломатического представительства в Москве.
Ранее посол США в РФ Джон Салливан заявил, что полный разрыв отношений между Россией и США невозможен. Он акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт, отметив, что «мы также никогда не разойдемся совсем».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 349 / сут.
Умерли
380 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 496 / сут.
- В США высказались о решении стран закрыть небо для Лаврова
- Госдеп: США берегут каналы связи с Россией
- Apple представила iOS 16
- СМИ: рестораны McDonald’s откроются в России без «МакКафе» и «МакКиоска»
- «Ростелеком» проверяет утечку данных своих сотрудников
- Кадыров высказался за продолжение спецоперации до полной отмены санкций
- Блинкен: РФ занимается шантажом, а не урегулированием зернового кризиса
- США продолжат оказывать военную поддержку Киеву
- Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги Наций
- Джонсон сохранил посты лидера партии и премьера Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru