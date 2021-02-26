Боррель напомнил, что санкции ЕС не могут заменить политику в отношении России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Der Spiegel заявил, что санкции в отношении России "не могут заменять политику". Об этом сообщает ТАСС.

Боррель обиделся по самые санкции

По словам Борреля, санкции являются "инструментом", которые позволяют сдерживать чьи-то действия. При этом, по мнению дипломата, в отношении России европейские страны должны вести политику, которая позволит не только оттеснять и сдерживать, но и вести диалог.

Верховный представитель пояснил, что "сдерживание" нужно применять лишь в тех случаях, когда РФ нарушает "международное право или права человека". Боррель призвал ЕС сплотиться в вопросе отношений со всеми "третьими странами", в которые в том числе входит Россию. По мнению дипломата, такая тактика усилит позиции ЕС.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры