Боррель: ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией

Евросоюз сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью Civil.ge.

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По его словам, действия грузинского правительства идут в разрез с европейской политикой по международной изоляции РФ.

Он отметил, что в Брюсселе ожидают, что государства-партнеры ЕС будут согласовывать свои решения с европейской внешней политикой.

Ранее Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о бессмысленности запрета авиасообщения с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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