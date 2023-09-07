Боррель: ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией

По его словам, действия грузинского правительства идут в разрез с европейской политикой по международной изоляции РФ.

Он отметил, что в Брюсселе ожидают, что государства-партнеры ЕС будут согласовывать свои решения с европейской внешней политикой.

Ранее Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о бессмысленности запрета авиасообщения с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



