Боррель: ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией
7 сентября 202317:19
Евросоюз сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью Civil.ge.
По его словам, действия грузинского правительства идут в разрез с европейской политикой по международной изоляции РФ.
Он отметил, что в Брюсселе ожидают, что государства-партнеры ЕС будут согласовывать свои решения с европейской внешней политикой.
Ранее Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о бессмысленности запрета авиасообщения с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru