Боррель: Евросоюз будет «безвозвратно испорчен» при победе России на Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своих соцсетях заявил, что не все страны Европы видят в России стратегическую угрозу.

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По его мнению, такая позиция может привести к тому, что проект Евросоюза может быть безвозвратно испорчен.

«Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине, если мы позволим трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал политик.

Ранее Жозеп Боррель признал, что в ближайшее время не ожидает победы Украины над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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