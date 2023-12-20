Боррель: Евросоюз будет «безвозвратно испорчен» при победе России на Украине

По его мнению, такая позиция может привести к тому, что проект Евросоюза может быть безвозвратно испорчен.

«Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине, если мы позволим трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал политик.

Ранее Жозеп Боррель признал, что в ближайшее время не ожидает победы Украины над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

