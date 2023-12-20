Боррель: Евросоюз будет «безвозвратно испорчен» при победе России на Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своих соцсетях заявил, что не все страны Европы видят в России стратегическую угрозу.
По его мнению, такая позиция может привести к тому, что проект Евросоюза может быть безвозвратно испорчен.
«Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине, если мы позволим трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал политик.
Ранее Жозеп Боррель признал, что в ближайшее время не ожидает победы Украины над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru