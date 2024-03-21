Боррель: ЕС потратил на Украину €31 млрд за последние два года

Европейский союз с 2022 года предоставил Украине военную помощь в размере €31 млрд, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

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По его словам, ещё недавно он назвал цифру в €28 миллиардов, но расходы Евросоюза на помощь Киеву постоянно увеличиваются.

Боррель также отметил, что теперь рассчитывает на утверждение предложения об использовании активов РФ для финансирования Украины.

Ранее Боррель заявил, что Украина запросила срочную помощь у США и ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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