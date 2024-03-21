Боррель: ЕС потратил на Украину €31 млрд за последние два года

По его словам, ещё недавно он назвал цифру в €28 миллиардов, но расходы Евросоюза на помощь Киеву постоянно увеличиваются.

Боррель также отметил, что теперь рассчитывает на утверждение предложения об использовании активов РФ для финансирования Украины.

Ранее Боррель заявил, что Украина запросила срочную помощь у США и ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

