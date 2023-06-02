Белый дом: США не намерены выводить войска из Сирии
США намерены сохранить свое военное присутствие в Сирии и будут защищать свой контингент, расположенный в этой стране. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
По его словам, американские войска находятся в арабской республике с целью борьбы с международными террористическими группировками.
Кирби подчеркнул, что президент Джо Байден держит ситуацию на контроле.
Представитель Белого дома добавил, что Соединенные Штаты продолжат концентрировать свое внимание на борьбе с терроризмом, что бы не говорили и не думали на это счет в Сирии или Ираке.
Ранее СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская теннисистка Аванесян вышла в четвертый круг Roland Garros
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» передала Минобороны все позиции в Артемовске
- СМИ: Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 70
- В Киеве прошли задержания по делу о закрытом бомбоубежище
- Белый дом: США не намерены выводить войска из Сирии
- «Сыграет судьбоносную роль»: назван главный козырь армии РФ на Украине
- «Только без гламура»: Пригожин согласился ответить на вопросы Собчак
- В Москве выпало до четверти месячной нормы осадков
- Части ВС РФ перебрасывают в Белоруссию
- Чехия потребует от РФ плату за аренду земли в трех городах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru