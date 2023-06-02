Белый дом: США не намерены выводить войска из Сирии

По его словам, американские войска находятся в арабской республике с целью борьбы с международными террористическими группировками.

Кирби подчеркнул, что президент Джо Байден держит ситуацию на контроле.

Представитель Белого дома добавил, что Соединенные Штаты продолжат концентрировать свое внимание на борьбе с терроризмом, что бы не говорили и не думали на это счет в Сирии или Ираке.

Ранее СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

