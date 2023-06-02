Белый дом: США не намерены выводить войска из Сирии

США намерены сохранить свое военное присутствие в Сирии и будут защищать свой контингент, расположенный в этой стране. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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По его словам, американские войска находятся в арабской республике с целью борьбы с международными террористическими группировками.

Кирби подчеркнул, что президент Джо Байден держит ситуацию на контроле.

Представитель Белого дома добавил, что Соединенные Штаты продолжат концентрировать свое внимание на борьбе с терроризмом, что бы не говорили и не думали на это счет в Сирии или Ираке.

Ранее СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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