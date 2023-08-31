Боррель: ЕС не рассматривает мирные предложения, кроме «плана Зеленского»

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не рассматривает никаких мирных предложений по конфликту на Украине, кроме «плана Зеленского», сообщает ТАСС.

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По его словам, на международной арене обсуждается только план украинского лидера, а все остальные «были отодвинуты».

«Есть другие планы - от Китая, Бразилии, Африканских стран, но все они были отодвинуты. Ни один из них не был на сцене, кроме плана Зеленского», - подчеркнул Боррель.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «план Зеленского» является бессмысленным ультиматумом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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