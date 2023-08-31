Боррель: ЕС не рассматривает мирные предложения, кроме «плана Зеленского»
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не рассматривает никаких мирных предложений по конфликту на Украине, кроме «плана Зеленского», сообщает ТАСС.
По его словам, на международной арене обсуждается только план украинского лидера, а все остальные «были отодвинуты».
«Есть другие планы - от Китая, Бразилии, Африканских стран, но все они были отодвинуты. Ни один из них не был на сцене, кроме плана Зеленского», - подчеркнул Боррель.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «план Зеленского» является бессмысленным ультиматумом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru