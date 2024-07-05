Боррель: ЕС исключает возможность официальных контактов с Путиным

Евросоюз исключает возможность официальных контактов с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Венгрии, председательствующей в Совете ЕС, Виктор Орбан не имеет права представлять сообщества в рамках визита в Москву. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Прекращение огня»: Приедет ли Орбан к Путину после Зеленского

Как отметил дипломат, Орбан не получал мандата от ЕС на визит в российскую столицу, а позиция объединения по ситуации на Украине «исключает официальные контакты» с Путиным, пишет RT.

«Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», — заявил Боррель.

Глава евродипломатии также указал, что председательство в Совете ЕС не дает Будапешту особых прав по представлению союза на международной арене.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияВенгрияВладимир ПутинЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры