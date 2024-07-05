Боррель: ЕС исключает возможность официальных контактов с Путиным
Евросоюз исключает возможность официальных контактов с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Венгрии, председательствующей в Совете ЕС, Виктор Орбан не имеет права представлять сообщества в рамках визита в Москву. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Как отметил дипломат, Орбан не получал мандата от ЕС на визит в российскую столицу, а позиция объединения по ситуации на Украине «исключает официальные контакты» с Путиным, пишет RT.
«Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», — заявил Боррель.
Глава евродипломатии также указал, что председательство в Совете ЕС не дает Будапешту особых прав по представлению союза на международной арене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru