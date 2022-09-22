Боррель: ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России
22 сентября 202220:42
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет экономических санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Санкции вводятся в связи с планируемыми референдумами о присоединении к России в ряде украинских регионов.
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22 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru