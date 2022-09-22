Боррель: ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет экономических санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Санкции вводятся в связи с планируемыми референдумами о присоединении к России в ряде украинских регионов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз
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