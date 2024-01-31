Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Борис Надеждин, выдвинутый на предстоящие президентские выборы от партии «Гражданская инициатива», сдал в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации. В своем Telegram-канале он сообщил, что сдал в ЦИК 105 тысяч подписей.

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Как представителю непарламентской партии ему требовалось собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку.

На данный момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: троих от парламентских партий и Владимира Путина, идущего на очередные выборы в качестве самовыдвиженца.

Трое претендентов уже сняли свои кандидатуры с президентской гонки.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента России

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