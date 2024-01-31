Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Как представителю непарламентской партии ему требовалось собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку.

На данный момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: троих от парламентских партий и Владимира Путина, идущего на очередные выборы в качестве самовыдвиженца.

Трое претендентов уже сняли свои кандидатуры с президентской гонки.

