Борис Джонсон сложил депутатские полномочия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил депутатские полномочия. Об этом сообщил телеканал BBC.

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Политик принял решение на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии коронавируса. Увеселительные мероприятия проходили в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

«К моему большому удивлению, они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента», - сказал Джонсон.

Бывший премьер ранее заявил, что вечеринки были нужны для улучшения морального состояния сотрудников его канцелярии. При этом он признал, что социальная дистанция не соблюдалась, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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