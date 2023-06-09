Борис Джонсон сложил депутатские полномочия
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил депутатские полномочия. Об этом сообщил телеканал BBC.
Политик принял решение на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии коронавируса. Увеселительные мероприятия проходили в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
«К моему большому удивлению, они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента», - сказал Джонсон.
Бывший премьер ранее заявил, что вечеринки были нужны для улучшения морального состояния сотрудников его канцелярии. При этом он признал, что социальная дистанция не соблюдалась, передает «Радиоточка НСН».
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