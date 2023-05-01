Трасс выставили счет за пропавшие из ее резиденции вещи
Бывшему главе правительства Великобритании Лиз Трасс выставили счет за 2022 год на 12 тысяч фунтов стерлингов (15 тысяч долларов) на покрытие расходов на еду и напитки, халаты и тапочки, которые исчезли из ее загородной резиденции Чевенинг, когда она руководила МИД, сообщает Times.
Как пишет издание, официальные лица связались с Трасс, заявив, что она должна заплатить за пропавшие предметы, а также за еду и вино, которые она и ее помощники употребляли там. Отмечается, что британское правительство оплачивает расходы только на проведение официальных мероприятий в поместье.
В октябре 2022 года король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс. Она на 45-й день пребывания у власти заявила, что покидает пост, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru