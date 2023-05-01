Трасс выставили счет за пропавшие из ее резиденции вещи

Как пишет издание, официальные лица связались с Трасс, заявив, что она должна заплатить за пропавшие предметы, а также за еду и вино, которые она и ее помощники употребляли там. Отмечается, что британское правительство оплачивает расходы только на проведение официальных мероприятий в поместье.

В октябре 2022 года король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс. Она на 45-й день пребывания у власти заявила, что покидает пост, сообщает «Радиоточка НСН».

