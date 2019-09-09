Джонсон окончательно запутался в Brexit

Палата общин британского парламента проводит последнее заседание перед приостановкой работы, которая была инициирована Борисом Джонсоном. Премьер Великобритании пошел на такой шаг, чтобы беспрепятственно вывести королевство из состава Евросоюза. Однако депутаты успели поставить ему такую «подножку», после которой любой его шаг грозит обернуться ему же во вред. Парламент принял билль, запрещающий Джонсону осуществить Brexit без сделки с ЕС и обязывающий его запросить у Брюсселя очередную отсрочку. В понедельник он вступил в силу, будучи подписан королевой Елизаветой Второй.

Премьер Борис Джонсон до последнего клялся, что выведет Соединенное Королевство из Евросоюза 31 октября во что бы то ни стало. Теперь ему придется крепко подумать, не будет ли дешевле стать клятвопреступником. Закон, подписанный королевой, обязывает премьера просить ЕС о новой отсрочке Brexit. Именно обязывает, причем, в случае отказа Джонсону может грозить даже тюрьма: отказ выполнять закон будет равносилен неуважению к суду, и на этом основании Джонсон может быть приговорен к тюремному заключению, - пояснил в телеинтервью бывший глава Королевской прокурорской службы Кен Макдональд. Группа депутатов – противников выхода из ЕС уже пригрозила ему судебным иском в случае отказа перенести Brexit. У суда, впрочем, будет лазейка: он может обязать любого другого члена правительства обратиться за отсрочкой.

Ищет лазейку в сложившейся ситуации и сам Джонсон. Один из вариантов – направить в Брюссель официальное обращение с просьбой отложить Brexit, что по закону он теперь обязан сделать, но одновременно послать письмо, в котором прямо указать, что он против такого развития событий. Закон в принципе не запрещает ему писать руководству ЕС любые другие письма, что его авторы, видимо, сообразили слишком поздно.

В Евросоюзе, похоже, окончательно устали от метаний Лондона, который сам не знает, чего хочет: то ли развода, то ли разбитую чашку склеить. Решение предоставить Великобритании очередную отсрочку возможно при полном консенсусе всех 27 членов ЕС. Один из признанных лидеров сообщества, Франция устами своего министра иностранных дел уже предупредила, что рассчитывать Британии особо не на что: «Мы не собираемся проходить через это каждые три месяца, - заявил Жан-Ив Ле Дриан. - Пусть они возьмут на себя ответственность за ситуацию у себя дома. Они должны сказать нам, чего они хотят».

Премьер Джонсон готов. А парламент нет. И чей голос Европе слушать?

