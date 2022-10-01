В Бразилию прибыла первая партия российского дизельного топлива
Россия начала поставки дизельного топлива в Бразилию, в пятницу в Сан-Паулу прибыли 35 миллионов литров топлива. Об этом сообщил в Twitter министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида.
«В порт Сантус из России прибыло около 35 млн литров дизельного топлива. Другие операции по импорту российского дизельного топлива также в процессе», — подчеркнул министр.
Сашида добавил, что новые поставки ожидаются в октябре, это усилит конкуренцию и приведет к снижению цен на топливо.
Россия и Бразилия договорились о поставках дизеля в июле. Южноамериканская республика импортирует из других стран около трети дизельного топлива.
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