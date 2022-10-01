В Бразилию прибыла первая партия российского дизельного топлива

«В порт Сантус из России прибыло около 35 млн литров дизельного топлива. Другие операции по импорту российского дизельного топлива также в процессе», — подчеркнул министр.

Сашида добавил, что новые поставки ожидаются в октябре, это усилит конкуренцию и приведет к снижению цен на топливо.

Россия и Бразилия договорились о поставках дизеля в июле. Южноамериканская республика импортирует из других стран около трети дизельного топлива.

