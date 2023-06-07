Большинство европейцев выступили за сохранение связей с Россией
Большая часть жителей стран Евросоюза выступает за сохранение отношений с Россией. Об этом говорится в отчете Европейского совета по международным отношениям.
Пятая часть респондентов заявила, что у их страны должны быть «полностью взаимодействующие» отношения с РФ. 48% выступают за «ограниченные отношения».
Только 18% опрошенных выступили за то, чтобы полностью разорвать связи с Москвой. Опрос проводился в 11 странах.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал строить отношения с Россией на максимально мирных условиях. По его словам, Евросоюз и РФ навсегда останутся соседями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru