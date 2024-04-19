«Большие проблемы»: ЛДПР может «влиться» в Партию любителей пива до 2026 года

«Сегодня намечается тренд на объединение партий. Партия любителей пива может в будущем влить в себя ЛДПР, которая не реализует своих задач. Эта партия будет для тех, кто голосует по приколу. Поэтому это проект, который мог бы в будущем заменить Жириновского. Сейчас мы понимаем, что ЛДПР была, скорее, партией одного человека», - отметил он.

Объединения в ближайшее время возможны и на левом фланге, уверен политолог.

«На левом фланге тоже возможны объединения. Очевидно, что у эсеров большие проблемы, они не преодолевают барьер в 5%, могут влиться в коммунистов или наоборот – стать противниками коммунистов, объединившись с каким-то альтернативным проектом. Очевидно, что такие объединения возможны по всем флангам уже до 2026 года»,

Ранее стало известно, что 22 апреля пройдет съезд Партии любителей пива, после чего будут поданы документы на ее регистрацию в Минюст. Ее создатели планируют принять участие в выборах 2025-го года. С 1994 по 1998 года в России уже была такая партия, одним из основателей которой был политолог Константин Калачев, передает «Радиоточка НСН».

