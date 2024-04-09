«Больше не фантазия»: Боррель высказался о войне высокой интенсивности в Европе

«Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого. Чтобы сдержать противника, нам необходимы средства», — указал дипломат.

Кроме того, глава евродипломатии призвал наращивать оборонные возможности Европы для усиления НАТО. В то же время Боррель указал, что у Евросоюза в обозримом будущем не появится общая армия, и оборона останется ответственностью стран-членов ЕС.

Как пишет ТАСС, во время выступления в Брюсселе глава евродипломатии заявил, что оборона «в самом прямом жестком смысле, наличие военных возможностей» должны стать сердцем европейской политики.

Ранее Боррель рассказал, что Евросоюз поддерживает Украину ради своих интересов, в том числе чтобы не позволить России выиграть в противостоянии, напоминает RT.

