«Больше, чем преступление!»: Иран заявил о целостности Украины из-за «ошибки» России
Востоковед Карине Геворгян заявила НСН, что Москва ошиблась, когда поставила под сомнение принадлежность Ирану трех пограничных островов в Персидском заливе.
Ирану не понравилась позиция России по трем пограничным островам в Персидском заливе, поэтому Тегеран сделал официальное заявление в поддержку целостности Украины, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.
Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил, что власти Ирана верят в территориальную целостность каждой страны, в том числе и Украины, а также призывают к окончанию конфликта «путем политического диалога». На днях МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова, Тегерану не понравилась подпись представителя России под совместным заявлением министров арабских государств Персидского залива, в котором говорилось о поддержке мирных усилий ОАЭ по разрешению спора вокруг трех островов - Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Иран считает их своими. Геворгян назвала подпись с российской стороны «ошибкой».
«Надеюсь, что это не усложнит отношения между Россией и Ираном, потому что те перспективы, которые открываются в этих отношениях, значительно ценнее. Я считаю несвоевременной эту подпись с российской стороны. Как говорится, это больше, чем преступление, это ошибка. С другой стороны, Иран же тоже не признает Крым российским, как и новые российские регионы, но закрывает глаза и санкции против нас не вводит. Наше сотрудничество с Ираном имеет очень большие перспективы. Да, может быть, это был наш ответ на то, что Иран не признает новые российские территории. Но все еще образуется», - рассказала она.
По словам Геворгян, вопрос принадлежности островов в последнее время не актуализировался, Иран дает понять, что сохраняет контроль над ними.
«Эти острова были взяты под контроль Ираном еще в 70- е годы после того, как оттуда ушли англичане. По большему счету, их принадлежность Эмиратам под большим вопросом. Понятно, что ОАЭ и Саудовская Аравия к этому относятся настороженно. Иран показал, что не уступит, а у Эмиратов нет никакой военной возможности отвоевать эти острова. Поэтому я не думаю, что это актуальный вопрос», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее члены Североатлантического альянса обвинили Иран в оказании помощи России в военной сфере. В НАТО заявили, что беспилотники иранского производства использовались для нанесения ударов по объектам украинской инфраструктуры. В Кремле отрицают покупку беспилотников у Ирана, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-советник Кучмы заявил о провальном для Украины саммите НАТО
- СМИ: КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
- Пограничники сбили самодельный квадрокоптер в Курской области
- Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни
- Медведев назвал спецоперацию приоритетом для бюджета
- Владелец Durex опроверг сообщения о продолжении работы в РФ
- Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост
- Генерал Милли пообещал ВСУ долгое и кровопролитное наступление
- СМИ: ЕС согласовал санкции против Белоруссии в военной сфере
- Пентагон обозначил условия для достижения паритета с РФ по истребителям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru