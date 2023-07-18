«Больше, чем преступление!»: Иран заявил о целостности Украины из-за «ошибки» России

«Надеюсь, что это не усложнит отношения между Россией и Ираном, потому что те перспективы, которые открываются в этих отношениях, значительно ценнее. Я считаю несвоевременной эту подпись с российской стороны. Как говорится, это больше, чем преступление, это ошибка. С другой стороны, Иран же тоже не признает Крым российским, как и новые российские регионы, но закрывает глаза и санкции против нас не вводит. Наше сотрудничество с Ираном имеет очень большие перспективы. Да, может быть, это был наш ответ на то, что Иран не признает новые российские территории. Но все еще образуется», - рассказала она.

По словам Геворгян, вопрос принадлежности островов в последнее время не актуализировался, Иран дает понять, что сохраняет контроль над ними.

«Эти острова были взяты под контроль Ираном еще в 70- е годы после того, как оттуда ушли англичане. По большему счету, их принадлежность Эмиратам под большим вопросом. Понятно, что ОАЭ и Саудовская Аравия к этому относятся настороженно. Иран показал, что не уступит, а у Эмиратов нет никакой военной возможности отвоевать эти острова. Поэтому я не думаю, что это актуальный вопрос», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее члены Североатлантического альянса обвинили Иран в оказании помощи России в военной сфере. В НАТО заявили, что беспилотники иранского производства использовались для нанесения ударов по объектам украинской инфраструктуры. В Кремле отрицают покупку беспилотников у Ирана, передает «Радиоточка НСН».