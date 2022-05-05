«Больше $1 трлн за рубежом»: «Стресс» Китая объяснили опасениями повторить путь России
Китайские власти тестируют экономику, чтобы подготовиться на случай введения санкций против банковского сектора, предположил в эфире НСН китаевед Андрей Островский.
Основной страх Китая заключается в попадании под банковские санкции, поэтому они осторожничают в расчетах с Россией, рассказал руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Государственные ведомства Китая проведут «стресс-тестирование» на случай введения ограничительных мер против страны, аналогичных антироссийским, написало ранее издание The Guardian со ссылкой на источники.
«У Китая и России очень большие различия в экономике. Единственное, что общее - это огромные территории, а строй, экономические системы сейчас совершенно разные. То, что будет действовать на территории России, совершенно не обязательно будет действовать в Китае, и наоборот. Самая главная, самая болезненная проблема для Китая - это санкции в отношении китайских банков за рубежом. Мы уже очень много лет пытаемся наладить контакты рубль-юань, и каждый раз все это упирается в проблему, что большая часть экспортных товаров продается и покупается за американские доллары. Если будет абсолютно такая же ситуация, как у нас, когда заблокировали $300 млрд, а у Китая там существенно больше, около $1 трлн вложено в ценные бумаги, treasuries (облигации Минфина США - прим. НСН), то практически будет у Китая еще большая сумма за рубежом заблокирована. Надо налаживать внутреннюю систему без ориентации на евро и на доллары, они уже это много лет делают, но пока не могут отойти от доллара», - объяснил Островский.
При этом причины проведения тестирования трудно определить однозначно из-за закрытости Китая от внешнего мира.
«Пока трудно сказать, почему они решились на стресс-тестирование. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в Шанхае или в Пекине, надо изнутри ситуацию чувствовать, надо там на месте быть, а я уже три года в Китай не могу попасть. Сейчас все плохо понимают, что происходит, из-за ограниченности связей. Хотя российско-китайская торговля растет, но в основном это энергоресурсы. Плюс китайские продажи электромеханического оборудования на территорию России. Но наш экспорт в Китай превосходит импорт за счет увеличения цен на энергоресурсы», - подытожил китаевед.
Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники в КНР заявило, что частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая увеличили объемы закупок российской нефти после введения санкций против РФ. По данным FT, нефть продается со значительным дисконтом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- Лукашенко считает, что Путин на хочет войны с НАТО
- Полиция Испании подтвердила задержание блогера Анатолия Шария
- Песков сравнил требования украинских военных на «Азовстали» с требованием террористов
- Россия высылает семь датских дипломатов
- Польша предложила ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Шредера
- Поклонская назвала незаконным решение о задержании украинского блогера Шария
- Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело
- СМИ: Чубайса с супругой заметили в аэропорту в Тель-Авиве
- Более 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид в РФ связаны с криптовалютами
- Британская налоговая служба отозвала у Мосбиржи статус признанной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru