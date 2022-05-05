«Больше $1 трлн за рубежом»: «Стресс» Китая объяснили опасениями повторить путь России

Основной страх Китая заключается в попадании под банковские санкции, поэтому они осторожничают в расчетах с Россией, рассказал руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Государственные ведомства Китая проведут «стресс-тестирование» на случай введения ограничительных мер против страны, аналогичных антироссийским, написало ранее издание The Guardian со ссылкой на источники.

«У Китая и России очень большие различия в экономике. Единственное, что общее - это огромные территории, а строй, экономические системы сейчас совершенно разные. То, что будет действовать на территории России, совершенно не обязательно будет действовать в Китае, и наоборот. Самая главная, самая болезненная проблема для Китая - это санкции в отношении китайских банков за рубежом. Мы уже очень много лет пытаемся наладить контакты рубль-юань, и каждый раз все это упирается в проблему, что большая часть экспортных товаров продается и покупается за американские доллары. Если будет абсолютно такая же ситуация, как у нас, когда заблокировали $300 млрд, а у Китая там существенно больше, около $1 трлн вложено в ценные бумаги, treasuries (облигации Минфина США - прим. НСН), то практически будет у Китая еще большая сумма за рубежом заблокирована. Надо налаживать внутреннюю систему без ориентации на евро и на доллары, они уже это много лет делают, но пока не могут отойти от доллара», - объяснил Островский.

При этом причины проведения тестирования трудно определить однозначно из-за закрытости Китая от внешнего мира.

«Пока трудно сказать, почему они решились на стресс-тестирование. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в Шанхае или в Пекине, надо изнутри ситуацию чувствовать, надо там на месте быть, а я уже три года в Китай не могу попасть. Сейчас все плохо понимают, что происходит, из-за ограниченности связей. Хотя российско-китайская торговля растет, но в основном это энергоресурсы. Плюс китайские продажи электромеханического оборудования на территорию России. Но наш экспорт в Китай превосходит импорт за счет увеличения цен на энергоресурсы», - подытожил китаевед.

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники в КНР заявило, что частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая увеличили объемы закупок российской нефти после введения санкций против РФ. По данным FT, нефть продается со значительным дисконтом.

