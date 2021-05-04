Главы МИД G7 обсудят взаимоотношения с Москвой

Будет проведена дискуссия по основным геополитическим вопросам, «угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека». «Это включает отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии», - следует из сообщения.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал страны G7 создать совместные механизмы борьбы с российской пропагандой и дезинформацией. Великобритания, которая председательствует в совете «Большой семерки» намерена внести этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания.

