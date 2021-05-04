Главы МИД G7 обсудят взаимоотношения с Москвой
Министры иностранных дел стран G7 («Большая семерка») 4 мая обсудят действия России у границ Украины, лишение свободы оппозиционера Алексея Навального, а также ситуацию в Белоруссии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Великобритании.
Будет проведена дискуссия по основным геополитическим вопросам, «угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека». «Это включает отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии», - следует из сообщения.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал страны G7 создать совместные механизмы борьбы с российской пропагандой и дезинформацией. Великобритания, которая председательствует в совете «Большой семерки» намерена внести этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 489 / сут.
Умерли
111 тыс.+336 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 367 / сут.
- Адвокат рассказал, как заемщика могут наказать за досрочное погашение кредита
- Главы МИД G7 обсудят взаимоотношения с Москвой
- В одной из московских гостиниц при пожаре погибли три человека
- Медик сообщил, чем опасен смартфон в постели
- Пушков прокомментировал слова главы МИД Великобритании о России
- В Шри-Ланку доставлена первая партия «Спутника V»
- Польша отменит большинство коронавирусных ограничений
- Доктор перечислил скрытые симптомы болезни сердца
- В Германии подали очередной иск против строительства «Северного потока - 2»
- Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru