Главы МИД G7 обсудят взаимоотношения с Москвой

Министры иностранных дел стран G7 («Большая семерка») 4 мая обсудят действия России у границ Украины, лишение свободы оппозиционера Алексея Навального, а также ситуацию в Белоруссии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Великобритании.

Британия призывает G7 бороться с российской пропагандой

Будет проведена дискуссия по основным геополитическим вопросам, «угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека». «Это включает отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии», - следует из сообщения.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал страны G7 создать совместные механизмы борьбы с российской пропагандой и дезинформацией. Великобритания, которая председательствует в совете «Большой семерки» намерена внести этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания.

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