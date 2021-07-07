Боливия и Парагвай получат по 1 млн доз вакцин против коронавируса от США

Страны получат вакцины производства компаний Johnson&Johnson и Pfizer. Оба государства входят в список стран, которые президент США Джо Байден обещал поставить в качестве помощи вакцины от коронавируса. Всего США планирует поставить 55 млн доз вакцин нуждающимся странам.

Ранее сообщалось, что ученые Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета США составили математическую модель, которая позволяет предсказывать мутации COVID-19. Как показало исследование, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации.