Боливия и Парагвай получат по 1 млн доз вакцин против коронавируса от США
США направит по 1 млн доз вакцин от коронавируса в Боливию и Парагвай. Об этом заявили в Белом доме.
Страны получат вакцины производства компаний Johnson&Johnson и Pfizer. Оба государства входят в список стран, которые президент США Джо Байден обещал поставить в качестве помощи вакцины от коронавируса. Всего США планирует поставить 55 млн доз вакцин нуждающимся странам.
Ранее сообщалось, что ученые Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета США составили математическую модель, которая позволяет предсказывать мутации COVID-19. Как показало исследование, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru