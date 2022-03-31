Болгария авансом оплатила поставки газа в апреле в долларах

Власти Болгарии авансом оплатили поставки российского газа в апреле в долларах, согласно договору. Об этом заявили в компании «Булгаргаз», сообщает ТАСС.

В компании отметили, что платеж был подтвержден банком. Уведомлений о необходимости оплаты в рублях от «Газпром экспорта» не поступало.





