Более тысячи муниципальных депутатов Москвы поддержали проведение спецоперации на Украине

Более тысячи столичных муниципальных депутатов подписали обращение в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе Совета муниципальных образований Москвы.

По мнению московских депутатов, Россия была вынуждена принять меры по денацификации Украины для защиты братского народа, с которым «нас объединяют общая история, культура и вера».

В ведомстве добавили, что полностью поддерживают действия России, «которая, несмотря на западные санкции, продолжает помогать мирным жителям».

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.