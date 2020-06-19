Более 90% жилья в Подмосковье продается по льготной ипотеке – губернатор
Более 90% жилья в Подмосковье продается в рамках программы льготной ипотеки. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Радио 1».
«Важно, что было принято решение по ипотеке в размере 6,5%. У нас за 90% зашкаливает количество жилья, которое приобретается по этой программе», – приводит радио его слова.
Ранее стало известно, что Московская область вошла в пятерку регионов по количеству выданной льготной ипотеки под 6,5%.
Напомним, программу льготной ипотеки под 6,5% годовых в РФ утвердили в апреле. Согласно документу, срок действия льготной ипотеки до 1 ноября 2020 года. При этом ставка сохранится на весь период выплат по кредиту.
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