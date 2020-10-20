Более 700 несанкционированных свалок не войдут в проект «Чистая страна»

В рамках реализации федерального проекта к 2024 году планируют ликвидировать все несанкционированные свалки, выявленные до начала 2018 года



В рамках федерального проекта "Чистая страна", который является частью национального проекта "Экология" не удастся рекультивировать более 700 несанкционированных свалок в российских городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Счетной палаты РФ.