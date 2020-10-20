Более 700 несанкционированных свалок не войдут в проект «Чистая страна»
В рамках реализации федерального проекта к 2024 году планируют ликвидировать все несанкционированные свалки, выявленные до начала 2018 года
В рамках федерального проекта "Чистая страна", который является частью национального проекта "Экология" не удастся рекультивировать более 700 несанкционированных свалок в российских городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Счетной палаты РФ.
Такой прогноз был получен после анализа бюджета по госпрограммам на 2021-2023 гг. Как передает агентство, программой будут охвачены только самые крупные места незаконного скопления отходов. Как отмечает агентство, СП не сможет выполнить цель, которую поставил президент РФ Владимир Путин в своем указе от 7 мая 2018 года.
Данная госпрограмма была утверждена в 2014 году, в ее рамках необходимо было ликвидировать как минимум 75 свалок, наносящих вред экологии, а также рекультвировать площадь около 3,7 тысяч га. На реализацию проекта было выделено 124,2 млрд рублей.
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