Более 6,7 тыс. россиян возвращены в РФ из Танзании и Турции за сутки

Отмечается, что за 20 апреля были организованы 30 рейсов по вывозу российских туристов из Турции и один рейс из Занзибара (Танзания) в Москву. Из африканской страны за прошедшие сутки были вывезены 56 россиян.

Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Ограничения действуют с 15 апреля до 1 июня.



