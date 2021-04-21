Более 6,7 тыс. россиян возвращены в РФ из Танзании и Турции за сутки
Более 6,7 тыс. россиян, находившихся в Танзании и Турции, возвращены на родину за минувшие сутки. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что за 20 апреля были организованы 30 рейсов по вывозу российских туристов из Турции и один рейс из Занзибара (Танзания) в Москву. Из африканской страны за прошедшие сутки были вывезены 56 россиян.
Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Ограничения действуют с 15 апреля до 1 июня.
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