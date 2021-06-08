Более 50 азербайджанских политиков написали Путину из-за застреленного инспектором ДПС

Более 50 политиков, правозащитников и журналистов Азербайджана направили президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором подвергли критике освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, застрелившего 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Об этом сообщает азербайджанское новостное агентство Trend.

Инцидент произошел в Новосибирске 28 мая. Гусев выстрелил в мужчину при попытке задержания. По официальным данным, выстрел произошел «непроизвольно». В пятницу 4 июня по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Гусев был освобожден.

РБК передает, что подписавшиеся увидели в действиях следствия предвзятое отношение. Один из подписантов, глава исследовательского фонда «Конституция» Алимамед Нуриев рассказал агентству, что, по мнению автором письма, у инспектора ДПС не было необходимости применять оружие.

Нуриев подчеркнул, что сидевшие в машине нарушители были безоружны и не могли представлять опасности для полициейских. Нуриев отметил, что подобный прецедент может поощрить рост ксенофобных настроений в обществе. РБК пока что не располагает комментарием МИД Азербайджана.

