Более 20 тыс. человек станут наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию

Более 20 тыс. москвичей записались в корпус наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом журналистам сообщил куратор корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев.

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«У нас появился корпус по наблюдению, и в этом году этот корпус будет самым многочисленным. Сегодня у нас более 20 тыс. 300 человек», - сказал он, добавив, что срок записи в корпус наблюдателей продлен на два дня.

По словам Ковалева, более 4 тыс. наблюдателей уже были наблюдателями на предыдущих выборах.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.


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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
ТЕГИ:ВыборыКонституция
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