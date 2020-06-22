Более 20 тыс. человек станут наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию
Более 20 тыс. москвичей записались в корпус наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом журналистам сообщил куратор корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев.
«У нас появился корпус по наблюдению, и в этом году этот корпус будет самым многочисленным. Сегодня у нас более 20 тыс. 300 человек», - сказал он, добавив, что срок записи в корпус наблюдателей продлен на два дня.
По словам Ковалева, более 4 тыс. наблюдателей уже были наблюдателями на предыдущих выборах.
Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.
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