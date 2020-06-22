Более 20 тыс. человек станут наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию

«У нас появился корпус по наблюдению, и в этом году этот корпус будет самым многочисленным. Сегодня у нас более 20 тыс. 300 человек», - сказал он, добавив, что срок записи в корпус наблюдателей продлен на два дня.

По словам Ковалева, более 4 тыс. наблюдателей уже были наблюдателями на предыдущих выборах.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.



