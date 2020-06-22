Россию заверили в сменяемости власти. Но после Путина все равно будет Путин

В России постоянно происходит ротация власти, - заявил пресс-секретарь президента на просьбу прокомментировать слова Владимира Путина о необходимости поправок. Накануне Путин заявил, что не исключает для себя возможности пойти на новый срок в 2024 году, поделившись наблюдениями за работой госаппарата перед выборами:

«Вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», - заявил Путин, добавив: «Работать надо, а не преемников искать».

По словам Дмитрия Пескова, «это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», - указал представитель Кремля. Ранее запоминающийся комментарий относительно поправок, «обнуляющих» президентские сроки Владимира Путина, дал спикер Госдумы. На вопрос, можно ли трактовать принятие поправок в Конституцию как создание системы «после Путина», Вячеслав Володин ответил: «А после Путина будет Путин». И пояснил, что все, что будет происходить после Путина, «будет происходить по лекалам, которые он заложил».

Как уже отмечала НСН, Владимир Путин, в случае, если он воспользуется возможностью баллотироваться еще на два срока, будет возглавлять страну дольше, чем Мао Цзэдун – Китай. Путин сможет баллотироваться на ближайших выборах в 2024 году и переизбираться на последующих, в 2030-м. К моменту истечения последнего из этих сроков в 2036 году Путину будет уже 83 года. И в таком случае сбудутся пророческие слова Вячеслава Володина о том, что «после Путина будет Путин». И чиновникам не надо будет «рыскать глазами в поисках возможных преемников», как того опасается сам Путин.

Вот только проблема преемника не будет снята, а к тому времени приобретет еще большую актуальность в силу причин естественного характера. Эта проблема отсутствует тогда, когда в государстве существуют условия для состязательности политических деятелей того уровня, который позволяет претендовать на высший должностной пост. Когда есть состязательность политических платформ, идей по внутригосударственному обустройству как с точки зрения экономического уклада, так и отношений государства и общества в самом широком смысле; позиций по действиям государства на международной арене и так далее. Эта самая состязательность и дает возможность политику предстать в глазах общества вероятным кандидатом, в отличие от соревнований в том, кто сильнее одобряет действия нынешнего властителя.

Ну, да, губернаторы и министры меняются – тут не поспоришь. Но это далеко не в полной мере означает сменяемость власти. А уж 36 лет возглавлять страну при полном отсутствии конкурентной среды – это вообще из другого государственного строя.

