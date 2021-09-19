Более 1,7 млн москвичей проголосовали онлайн за двое суток

«1,7 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании за двое суток», - сказано в сообщении.

В Штабе напомнили зарегистрировавшимся на ДЭГ, что сделать свой выбор можно по ссылке: elec.mos.ru/landing/.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.







