Более 1,7 млн москвичей проголосовали онлайн за двое суток

Свыше 1,7 млн избирателей в столице за два дня проголосовали на выборах онлайн. Такие данные опубликованы в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

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«1,7 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании за двое суток», - сказано в сообщении.

В Штабе напомнили зарегистрировавшимся на ДЭГ, что сделать свой выбор можно по ссылке: elec.mos.ru/landing/.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.



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Фото: icmos.ru
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