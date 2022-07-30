Более 100 тысяч украинских беженцев прибыли в США с февраля
Более 100 тысяч украинских беженцев прибыли в США с февраля текущего года. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на статистику властей.
Отмечается, что большинство украинцев в настоящее время имеют временное разрешение на пребывание в стране.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
По подсчетам ООН, Украину с конца февраля покинуло около 10 млн человек.
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