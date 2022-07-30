Более 100 тысяч украинских беженцев прибыли в США с февраля

Отмечается, что большинство украинцев в настоящее время имеют временное разрешение на пребывание в стране.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

По подсчетам ООН, Украину с конца февраля покинуло около 10 млн человек.