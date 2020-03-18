Более 100 тыс. россиян захотели вступить в корпус «Волонтеры Конституции»

Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в случае, если ситуация к коронавирусом ухудшится, голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено с 22 апреля. При этом она подчеркнула, что в России ситуация с коронавирусом намного лучше, чем в ряде других стран.

Накануне Владимир Путин подписал указ о том, что день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ назначен на 22 апреля, отмечает RT.



