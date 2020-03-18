Более 100 тыс. россиян захотели вступить в корпус «Волонтеры Конституции»
Около 114 тысяч россиян захотели вступить в корпус “Волонтеры Конституции”. Как пишет ТАСС, об этом заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, сообщив, что прием заявок на вступление во всероссийский корпус завершен. Он отметил, что волонтеры будут помогать Центризбиркому проводить информационно-разъяснительную работу. Она будет проходить на трёх с половиной тысячах точек по всей России. Волонтеры, в частности, расскажут жителям страны о дне общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, а также о приложении “Мобильный избиратель”.
Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в случае, если ситуация к коронавирусом ухудшится, голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено с 22 апреля. При этом она подчеркнула, что в России ситуация с коронавирусом намного лучше, чем в ряде других стран.
Накануне Владимир Путин подписал указ о том, что день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ назначен на 22 апреля, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Грымов предложил создать Министерство настроения для борьбы с коронавирусом
- Путин рассказал, как COVID-19 может повлиять на голосование по Конституции
- Фашистский метод. В Швеции отреагировали на украинский «водяной шантаж» Крыма
- Сенатор ответил на обвинения ЕС в адрес России из-за фейков о коронавирусе
- Грымов из Токио: Япония из-за коронавируса не паникует